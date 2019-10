Jogador do Atlético de Bilbao revela que a mãe, já grávida, atravessou o deserto do Gana para chegar a Melilla

As recordações vieram em catadupa este verão, durante uma viagem em família ao Dubai. De repente, há um outro deserto que vem à memória da mãe e as lágrimas não demoraram. “Lembrava-lhe tudo por que passou quando era mais nova”, conta o atacante do Atlético de Bilbao, 25 anos, que agora fez questão de contar a história da sua vida: há muitos anos, ainda a mãe estava grávida dele, os pais atravessaram o deserto do Akra, no Gana, até saltar a cerca erguida em Melilla para ele ser “a pessoa que é hoje”.

“Se a fama me subisse à cabeça, a minha mãe havia logo de me chamar à razão, para não me esquecer de tudo o que passaram”, confessou ainda o jogador, acrescentando que o tema lhe mexe com as entranhas porque “os pais viveram o que não se deseja a ninguém”. Depois, prosseguiu: “Ainda assim sabemos que hoje há muitas pessoas que continuem a fazê-lo para dar um futuro melhor aos seus filhos.”

Em 2015, Iñaki já fizera as manchetes nos jornais da região espanhola do país basco quando se tornou no primeiro negro a marcar um golo no Athletic de Bilbao. Passavam oito minutos do primeiro tempo, quando o avançado apanhou a bola enviada para a área e a empurrou para o fundo das redes do adversário. Foi uma jogada que não só fez o novato Iñaki Williams sair para comemorar, como também o colocou na história do clube: tornara-se o primeiro negro da história a marcar um golo por aquela equipa espanhola, que tem uma política restrita e só permite que jogadores bascos vistam a sua camisola.