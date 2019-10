Jane Fonda foi detida em Washington e fazia parte do plano

As imagens, partilhadas no Facebook pela atriz, mostram-na a ser levada pela polícia, entre aplausos dos presentes.

Jane Fonda já tinha anunciado a intenção de se mudar para Washington e, de acordo com Los Angeles Times, com um plano claro na cabeça: ser detida. Ao jornal, a celebridade contou que tenciona ficar na cidade durante quatro meses para participar numa série de ações e protestos, inspirada, confessa, pela ativista Greta Thunberg.

"Ela leu o relatório [do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas] e percebeu que a crise vem na nossa direção como um comboio e olhou em volta e as pessoas não estavam a agir apropriadamente", explicou. "Traumatizou-a tanto que ela deixou de comer. Eu não tinha percebido que ela tinha deixado de comer e de falar durante quase um ano. E isso bateu-me mesmo."