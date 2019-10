Vem aí a chuva e é já no fim de semana

Para o próximo sábado, os meteorologistas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevêem períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial nas regiões do interior Centro e Sul e durante a tarde.

A nebulosidade mantém-se no domingo, para quando já são esperados períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, estendendo-se ao litoral oeste da região Sul no final do dia.

Para os dois dias está ainda prevista uma descida da temperatura máxima.