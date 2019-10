Temos uma “capacidade de salamandra” que nos pode ajudar a combater as artroses

Foi publicada esta semana no Science Advances uma investigação que abre mais algumas portas para o tratamento da artrose. “A cartilagem das articulações humanas pode regenerar-se através de um processo semelhante ao usado por animais como as salamandras e os peixes-zebra para reparar os seus membros”, refere o comunicado da Duke Health, o instituto americano responsável pelo ensaio.

Estes animais têm um tipo de molécula, denominada microRNA, que os ajuda a fazer renascer os tecidos. Nós também temos essa molécula, mas o nosso mecanismo de reparação das cartilagens é mais forte em algumas parte do corpo, refere a investigação. Estas moléculas são mais ativas nos nossos tornozelos e menos nos joelhos e ancas, por isso as lesões nos tornozelos curam-se mais depressa que as nos outros dois membros, além de que há pouco historial de artroses nos tornozelos.

“Ficámos muito satisfeitos por saber que o que regula a regeneração dos membros da salamandra parece ser o mesmo que repara os tecidos humanos”, diz, no comunicado, citado pela CNN, o cientista Ming-Feng Hsueh. “Chamámos-lhe a nossa ‘capacidade de salamandra interna’”.