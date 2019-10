Homem ganha 683 mil euros em julgamento contra amante da sua mulher

Kevin Howard, casado durante 12 anos, processou o homem com quem a sua mulher teve um caso, conseguindo que um tribunal fixasse a indemnização em 683 mil euros - a pagar pelo rival.

Na Carolina do Norte, assim como no Havai, Novo México e Dakota do Sul, a lei da alienação de afeto torna ilegal alguém causar o divórcio num casamento.

Kevin Howard disse à estação de televisão WITN que decidiu ir para tribunal por um motivo superior ao dinheiro. “Sinto que é importante que as pessoas entendam a importância da santidade do casamento, principalmente nos dias de hoje, quando as pessoas questionam a moral e a responsabilidade de todos, e o Estado apoiou-me nisso.”

WITN

Cindy Mills, advogada de Howard, disse que em 30 anos de carreira tem pelo menos um caso de alienação de afeto por ano.

Kellie Gonzalez, outra advogada ouvida pela WITN, disse que este ano deve ser o último para a lei. “Acho que a lei deveria ser revogada. Houve vários movimentos legislativos e tentativas de remover a lei, mas falharam.”

Howard garantiu que ainda está a tentar recuperar dos danos causados pelo fim do casamento.