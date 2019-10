Cão sobreviveu um mês debaixo das ruínas de um edifício destruído pelo furacão Dorian

As equipas de resgate da organização Big Dog Ranch Rescue encontraram um cão que ficou preso por baixo de um edifício que caiu nas Bahamas, na sequência do Dorian. O furacão de categoria 5 atingiu as Bahamas no dia 1 de setembro e o cão sobreviveu um mês preso nas ruínas, bebendo apenas a água que se encontrava perto dele. As equipas utilizaram um drone para analisar a área e foi assim que Milagre (nome que foi entretanto dado ao animal) foi encontrado.

Chase Scott, porta-voz da organização, disse à CNN que o cão sobreviveu apenas de água da chuva e encontrava-se extremamente magro e frágil quando o resgataram. Miracle está a receber cuidados médicos, e espera-se que recupere completamente. Caso os donos não sejam encontrados, será dado para adoção.

A organização Big Dog Ranch Rescue já conseguiu salvar 139 cães que, devido às evacuações em massa, tinham sido abandonados.