Coelhos podem ajudar-nos a perceber o orgasmo feminino

Um estudo com coelhos encontrou uma explicação plausível para o orgasmo feminino - um tema que há muito suscita curiosidade, uma vez que, ao contrário do orgasmo masculino, o clímax feminino não tem qualquer propósito além do prazer.

Os cientistas envolvidos no estudo, publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), propuseram que o orgasmo feminino pode ter as suas raízes num reflexo ligado à libertação de óvulos durante a relação sexual (um mecanismo que existe em várias espécies de animais). Como os seres humanos têm uma ovulação espontânea, a teoria defende que o orgasmo feminino pode ser um vestígio do passado – quando a descarga hormonal que ocorria durante a relação sexual com o macho era necessária para que houvesse a libertação dos óvulos.

A equipa de cientistas fez uma experiência com coelhos em que administrou o medicamento Prozac (um antidepressivo, conhecido por diminuir a capacidade das mulheres de atingirem o orgasmo) a 12 coelhos fêmeas durante duas semanas. De seguida foi analisada a quantidade de óvulos libertados após as fêmeas terem relações sexuais com um coelho macho. Os resultados publicados no PNAS mostraram que os coelhos fêmeas que receberam os antidepressivos libertaram 30% menos óvulos do que os nove que não tomaram o medicamento. Experiências feitas posteriormente apoiaram a teoria de que o fármaco afeta a ovulação através de um mecanismo envolvido no acasalamento que implica o sistema nervoso, em vez de atuar diretamente nos ovários.

A equipa concluiu que os resultados encaixam com a teoria de que os coelhos precisam de experimentar algo semelhante a um orgasmo para terem um aumento hormonal e conseguirem ovular. Não se sabe, no entanto, se essa espécie de orgasmo pode ser considerada prazer sexual.