O que é que acontece quando se juntam numa escola miúdos e um cão-polícia?

Esta sexta-feira é Dia Mundial do Animal e a VISÃO deslocou-se até à Escola Básica do Parque das Nações para acompanhar o projeto "Eu Cuido" de perto

O "Eu Cuido" é um projeto educativo que oferece sessões de sensibilização relativamente aos maus-tratos animais, orientadas para crianças do primeiro ciclo. A iniciativa arrancou em novembro de 2017 em várias escolas do País e, agora já no terceiro ano consecutivo, continua a ter sucesso e a chegar a cada vez mais pessoas.

Filipa Herédia, responsável pelo projeto, contou à VISÃO que a ideia surgiu ao ver um manual escolar do 1º ano do seu filho. Havia uma secção com conteúdo sobre o comportamento que se deve ter com os animais e Filipa achou que a informação não era suficiente. Nesse momento, sentiu responsabilidade, enquanto mãe, de fazer alguma coisa.

Passava pouco das 11h quando dezenas de crianças se juntaram, entusiasmadas, à porta da sala onde decorreria a sessão. O espaço, preparado para receber os estudantes, continha tapetes coloridos no chão, bancos de madeira e uma imagem grande de desenhos animados num jardim com o logótipo do "Eu Cuido". As crianças do 3º ano , entre gritos, palmas e muita inquietação, mostravam entusiasmo.

Os temas da sessão variaram entre características dos animais de estimação, comportamentos, cuidados a ter e regras que devem ser postas em prática. Para além da parte teórica, foram exibidos vídeos protagonizados por uma médica veterinária e duas personagens animadas – o Cão Peão e o Zé Gato. Depois do silêncio que fizeram para escutar, as crianças participaram numa dinâmica de perguntas e respostas, em que contaram histórias sobre os seus animais de estimação, mostrando ter consciência do abandono e da negligência a que muitos estão sujeitos.

Questionada acerca da maturidade das crianças e da capacidade de compreenderem a mensagem, Filipa contou que, para sua surpresa, quando iniciou o projeto, constatou que as crianças têm, de facto, noção dos maus-tratos aos animais. Nesta idade é mais fácil incentivar as crianças a mudar de comportamento porque tudo é "preto e branco", defende, não havendo ainda uma "área cinzenta", o que as deixa mais abertas a aprender.

Mais à frente, Paulo Quental, Agente Principal da PSP, juntou-se à sessão, juntamente com o seu rottweiler Donatello. As crianças mostraram o maior entusiasmo que se viu durante todo o tempo que durou a apresentação (cerca de uma hora), sobretudo a parte em que o agente exemplificou alguns truques com o cão e explicou a importância de estabelecer regras para o bem-estar do animal.

A importância de estabelecer uma relação de autoridade com os animais - é necessário estabelecer regras para que os animais se sintam bem - e recompensar o comportamento - porque leva os animais a quererem portar-se bem - foram pontos frisados pelo agente à VISÃO.

A PSP quis envolver-se neste projeto para poder passar os seus conhecimentos para a população, lembrando que muitas pessoas têm animais em casa e não sabem muito bem como interagir com eles.

A ideia do "Eu Cuido", sublinhou, no final Filipa Herédia, não é os miúdos irem para casa a pedir para terem um animal de estimação – embora o possam fazer – mas sim fazê-los perceber a responsabilidade que é ter um. A fundadora acrescentou que a ideia é que o projeto lhe "saia das mãos" e passe para as do Ministério da Educação para que possa ser implementado no máximo de escolas possível.