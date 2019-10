Foi encontrada a estrela de neutrões mais densa de sempre

A estrela encontra-se a 4600 anos luz da terra e é tao densa que, uma quantidade de material do tamanho de um cubo de açúcar retirado do seu núcleo pesaria cerca de 100 milhões de toneladas – o equivalente a toda a população humana da terra.

As estrelas de neutrões são originadas quando os núcleos de outras estrelas de grandes dimensões colapsam, após estas explodirem em supernova. Este tipo de estrelas costuma também ser referida como um “pulsar”, ao emitir feixes de radiação eletromagnética resultantes da rotação a altas velocidades sobre si próprias.

De acordo com o estudo publicado na revista científica Nature Astronomy, a estrela, denominada J0740+6620, tem a mesma massa que 2,17 sóis ou 333 mil Terras. Os cientistas que a descobriram acreditam que ela esteja a pisar o limite do quão compacto um objeto consegue ser antes de colapsar sobre si mesmo.

“As estrelas de neutrões são tão misteriosas quanto fascinantes” disse Thankful Cromartie, principal autor do estudo e pré-doutorado da Universidade da Virginia, nos EUA. “Estes objetos do tamanho de cidades são essencialmente núcleos atómicos enormes. São tão massivos que os seus interiores assumem propriedades estranhas. Encontrar a massa máxima que a física e a natureza permitem que exista pode-nos ensinar imenso sobre este outrora inacessível domínio da astrofísica”.

A estrela foi captada pelo Observatório de Green Bank, na Virgínia Ocidental, nos EUA, sede do maior radiotelescópio orientável do mundo, capaz até de captar ondas emitidas no nascimento do universo.

Estas estrelas são muito exóticas. Não sabemos ao certo do que são feitas e uma pergunta realmente importante é, ‘Quão densa pode ser um destas estrelas?’ Isso permite tirar conclusões acerca de materiais muito exóticos que não podem ser simplesmente criados em laboratório na Terra”, explicou Maura McLaughlin, coautora e professora de astrofísica na Universidade da Virgínia Ocidental.

A massa da estrela de neutrões foi calculada a partir dos feixes eletromagnéticos que emitiu, resultantes da sua rotação de centenas de voltas por segundo. O telescópio terá captado estas ondas, que os astrónomos terão por sua vez medido.

Associada a uma estrela de neutrões costuma existir uma outra, uma anã branca que à sua volta orbita. Cada vez que a estrela anã branca passa pela frente do pulsar, cria um pequeno atraso na chegada das ondas magnéticas ao telescópio recetor. Este fenómeno, conhecido como “atraso de tempo gravitacional” ou “atraso de Shapiro”, causa uma diferença no comprimento da onda eletromagnética lançada pelo pulsar, que os astrónomos utilizam para calcular a massa da anã branca que, por sua vez, permitirá calcular a massa da estrela de neutrões. Por outras palavras, primeiro é calculada a massa de um corpo que orbite a estrela de neutrões, e só depois, a partir daí, é calculada a massa do pulsar.

“As estrelas de neutrões têm um ponto de inflexão, onde a sua densidade interior se torna tão extrema que a força da gravidade sobrecarrega a própria capacidade dos neutrões de resistir a um colapso ainda maior”, explica Scott Ransom coautor da investigação e astrónomo no National Radio Astronomy Observatory, nos EUA. "Cada estrela de neutrões ‘mais massiva que as outras’ que encontramos deixa-nos mais perto de identificar esse ponto de inflexão, e de nos ajudar a compreender as propriedades físicas da matéria nestas densidades inconcebíveis”.

O estudo de pulsares permite ainda à comunidade astrónoma tirar conclusões acerca da própria natureza do espaço-tempo e moldar o nosso conhecimento acerca da teoria da relatividade geral de Einstein.