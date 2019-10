TripAdvisor cancela venda de bilhetes para atrações com baleias e golfinhos em cativeiro

O TripAdvisor anunciou que não venderá bilhetes para atrações que tenham baleias e golfinhos em cativeiro, usados para exibição pública. A política sugere que se criem santuários em ambiente marinho. Estes santuários são um corpo de água costeira, semelhante a uma baía ou enseada, que abriga os animais de uma forma mais natural, ao mesmo tempo que são protegidos e supervisionados por profissionais.

A decisão foi tomada no seguimento de um extenso processo de consultas com especialistas, incluindo biólogos marinhos e zoólogos, que levaram à conclusão de que é necessário criar mudanças para o bem-estar dos animais.

Dermot Halpin, responsável pelas secções de Experiências e Alojamentos da TripAdvisor, disse que a evidência apresentada pelos especialistas não deixou dúvidas: baleias e golfinhos não prosperam em cativeiro e, por isso, a TripAdvisor espera ver um futuro onde eles possam viver com as devidas condições. “Acreditamos que a atual geração de baleias e golfinhos em cativeiro deve ser a última, e esperamos ver essa posição adotada mais amplamente na indústria de viagens”

A TripAdvisor manterá os acordos com as atrações que assumirem um compromisso público de tranferir todos os cetáceos em cativeiro para o ambiente adequado. Aqueles que violarem este compromisso serão removidos de venda nos próximos meses, com a política em vigor até ao final do ano.