Pai de Beyoncé assume ter cancro de mama 

Primeiro, notou que havia algo de estranho no aspeto do seu mamilo. Depois, que estava a deitar sangue, sujando as camisas e a roupa da cama. Feitas as análises médicas, acabou por saber que era portador do gene BRCA 2, responsável por um risco acrescido de 40 a 70 % de se desenvolver cancro da mama ao longo da vida. Mathew Knowles, 67 anos, pai e das artistas Beyoncé e Solange Knowles, e seu agente nos primeiros tempos, veio a público esta semana anunciar que lhe tinha sido diagnosticado cancro de mama e que em breve iniciaria os tratamentos.

“Antes de tudo e todos, comuniquei à minha família, até porque o meu cancro é hereditário”, disse ainda – o que quer dizer que as filhas e netos têm também risco de ser portadoras da mutação genética. “Porquê eu? Perguntei-me.Mas agora”, que aceitou contar o caso publicamente, no programa Good Morning America, "quero que a minha história possa encorajar outros homens a fazerem o teste e contarem a sua história. É que também quero ser um sobrevivente do cancro de mama.”

É verdade que o caso é raro - apenas 1% dos casos de cancro de mama aparecem nos homens – mas também é verdade que os homens negros têm uma probabilidade maior de desenvolver a doença do que os caucasianos. Além do fator genético, a doença pode estar relacionada com o aumento de hormonas femininas no corpo, o uso de determinados medicamentos, como antidepressivos e fármacos para o cancro da próstata, e também com a obesidade.