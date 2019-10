Há uma galáxia "canibal" que nos pode engolir. Mas só daqui a quatro mil milhões de anos

Um estudo publicado na revista Nature diz que a Andrómeda, conhecida como “galáxia canibal”, pode engolir a Via Láctea daqui a quatro mil milhões de anos. O grupo de astrónomos e geofísicos, liderado pelo australiano Douglas Mackey, encontrou estrelas oriundas de galáxias diferentes no interior da Andrómeda e chegou à conclusão que o nosso sistema solar pode ser devorado porque vai estar em rota de colisão “daqui a uns quatro mil milhões de anos”, referiu Mackey. “Saber que tipo de monstro a nossa galáxia enfrenta é útil para descobrir o destino final da Via Láctea.”

O estudo dos restos de grupos de estrelas encontrados em Andrómeda – fósseis de galáxias mortas - permitiu que os cientistas percebessem onde se posicionavam quando estavam vivas.

A Andrómeda tem pelo menos 10 mil milhões de anos e está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz da Via Láctea. Tem uma auréola estelar muito maior do que a nossa galáxia e, por isso, poderá, até, absorver galáxias maiores do que a nossa.

Com este estudo, os astrónomos pretendem lançar alguma luz sobre como seremos eventualmente destruídos, ao mesmo tempo que levanta várias perguntas sobre o porquê de a Andrómeda destruir o que a rodeia.