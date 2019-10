Carta aberta em protesto contra a mais recente canção de Valete 

Se, num primeiro momento, o rapper que dá pelo nome de Valete se poderia escudar no argumento da liberdade de expressão artística, referindo-se à sua música e video mais recentes ( B.F.F., de seu nome, as iniciais de Best Friends Forever, qualquer coisa como Melhores Amigos para Sempre), rapidamente as ameaças e insultos posteriores fizeram com que, para muita gente – como se lê no abaixo assinado que se segue – deixasse de ter qualquer tipo de explicação ou desculpa.

Foi por isso que na terça-feira, 1, Dia Mundial da Música, veio a público uma Carta Aberta chamada “A violência contra as mulheres não é arte nem cultura”. E reza assim:

“23 mulheres assassinadas em 2019. É impossível relativizar a dimensão da violência masculina contra as mulheres nas relações de intimidade em Portugal. Os números de femicídio repetem-se ciclicamente, ano após ano. Conhecemos os diagnósticos: não podemos, nesta altura, alegar ignorância ou invocar desconhecimento sobre as causas estruturais da violência masculina contra as mulheres e as raparigas.” E segue: “A violência masculina contra as mulheres e as raparigas não existe num vácuo: ela nasce e perpetua-se num ambiente social de banalização da violência, cresce e legitima-se num contexto cultural que promove uma masculinidade agressiva, conjugada com o escrutínio da sexualidade das mulheres.”

Foi há mais ou menos duas semanas que se conheceu o single que anuncia o regresso do rapper Valete e logo estalou a discussão: o vídeo, que acompanha a letra, começa com um homem a surpreender a mulher na cama com o melhor amigo. Depois, de caçadeira em punho, insulta-a, acusa-a de viver às suas custas, enfia o cano da arma na sua boca e ameaça matá-los a ambos. Antes de o fazer, acorda. Não passara de um pesadelo. Suado, levanta-se para tomar um banho. Quando sai do quarto, o melhor amigo esgueira-se do armário onde estivera escondido.

Os comentários, de apoio e crítica, não demoraram. Uns a elogiar, como Dino de Santiago (“Vou por a canção em repeat toda a noite”; disse o artista que se tornou conhecido como guia da Lisboa crioula para Madonna); outros a censurar, Sónia Tavares, a vocalista dos The Gift (“"Anda aqui uma mulher a fazer campanhas contra a violência doméstica e tu baralhas-me isto tudo.”), considerando que Valete, nome artístico de Keidje Torres Lima, 37 anos, é “um tipo tão inteligente”, que escreve bem e faz boa música, “mas este vídeo não dá.” A explicação, como sublinhava Sónia Tavares, é simples: “As crianças também gostam de ti e não vão perceber (…) Uma voz ativa como a tua era essencial na campanha contra a violência."

Só que Valete não gostou que lhe apontassem o dedo e respondeu à letra. “Cuidado com a condescendência, Sónia. Não confundas luta feminista com PIDE. Onde é que está decretado que não se pode fazer ficção com violência? Não faças da obra uma coisa que ela não é. Como fiz em toda a minha vida contei uma boa história, consegui levar para um registo cinematográfico e chegámos a este resultado. É uma boa história e bom cinema. Nada mais”.

Mas para os autores da carta aberta não há muitas dúvidas: “O vídeo B.F.F. contém a representação gráfica de um crime: um homem de caçadeira em punho insulta a mulher e enfia-lhe a caçadeira na boca.

A narrativa, lê-se ainda, ressuscita a ideia de “crime passional”, assente na imagem estereotipada da mulher traidora e do ciúme masculino, motivado pela honra e pela posse. O retrato da mulher interesseira é articulado com o estereotipo de homem-provedor: “O esforço que fiz para teres a vida acautelada/ Porque trabalho como um escravo para que não te falte nada (…), Forreta, era o que ouvia nas tuas bocas/ Quando fui eu que comprei as tuas joias, as tuas roupas”, ouve-se em B.F.F..

Assinada por 14 organizações, e mais de cem nomes a título individual – entre eles a procuradora da República jubilada Dulce Rocha, Maria José Costa, presidente da Associação de Mulheres Cientistas, a socióloga Isabel Ventura ou a dramaturga Cláudia Lucas Chéu, a Carta Aberta agora tornada pública refere ainda que, “perante as críticas, Valete preferiu intimidar quem dele discordou e caricaturar a controvérsia, demitindo-se de um debate sério sobre a responsabilidade inequívoca que advém do amplo alcance da sua mensagem – e que, anteriormente, já tinha reconhecido, quando afirmou: ‘os músicos têm de ter noção que a faixa etária entre os 13 e os 18 anos é muito suscetível de ser influenciada’, acrescentando que “podem influenciar esses jovens, influenciar para tornarem o mundo melhor”. Tudo a propósito de Roleta Russa, lançada em 2009, canção que falava de sexo e da importância do uso do preservativo. “As campanhas de sensibilização são moralistas e os miúdos não gostam de ouvir. Não lhes fica no ouvido. Acho que a minha mensagem é facilmente captada."

Num vídeo postado no Youtube na passada sexta-feira, Valete voltou a insistir na sua razão. Começa por referir que há por aí a circular “notícias deturpadas e falsas”. Depois, acusa quem o criticou de não se preocupar verdadeiramente com a causa feminista e das mulheres. “A luta feminista é a luta mais importante para a sociedade portuguesa e algumas dessas feministas popstars estão a ridicularizar a luta”, e rematava acusando todo este movimento de ser um “feminismo caviar”.

Pelo meio, ia mais longe e atacava diretamente Fernanda Câncio, jornalista do Diário de Notícias e ex-namorada de José Sócrates, na altura em que este era primeiro-ministro. “Tinha uma vida de luxo ao lado, férias de luxo, lambuzava-se com dinheiro sujo”. Acusa-a ainda de ser uma “diva do feminismo”, que "devia estar presa” e por isso a considera sua inimiga. Por fim, resumia, “enfim, não acreditem em tudo o que vêem na internet. Câncio responder-lhe-ia pouco depois no blog Jugular.

Em poucas horas, o vídeo teve mais de 15 mil visualizações. Hoje, tem perto de 200 mil. Mas tudo isto, e olhando de novo para B.F.F., rematam os autores da carta aberta, uma “reprodução clara de misoginia, banalizando a violência contra as mulheres”, não há volta a dar: não é possível escudar nada daquilo na criação artística”.

Daí estarem a pedir que o artista em causa considere o alcance e as repercussões da sua mensagem, e ainda repense a estratégia, o conteúdo e o alcance do vídeo referido – retirando-o do ar: “Uma nova tomada de posição é possível perante os testemunhos e os apelos de várias pessoas – e tal não seria inédito no contexto artístico em Portugal. A erradicação da violência masculina contra as mulheres e as raparigas tem de ser uma prioridade política e um compromisso coletivo, em todas as frentes, convocando todas as pessoas. Por todas as mulheres!”