Açores preparam-se para o furacão Lorenzo

Dirão os açorianos que estão habituados a estes fenómenos extremos, que já nem estremecem, por exemplo, perante um tremor de terra. Mas basta passar os olhos no site do New York Times para acabar com a leveza de quem vive nas ilhas. Miguel Miranda, presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), afirmou ao jornal americano que o Lorenzo se trata de um fenómeno climático anormal. "Há algo de totalmente incomum neste tipo de ambiente. E a maioria das nossas infraestruturas não estão preparadas para estas condições."

Está bem que, desde sábado, está tudo a postos para o receber e isso até coincidiu com o facto de ele ter perdido intensidade - de 5, máximo da escala Saffir-Simpson, está agora no 2. Prevê-se ainda que, à passagem pelas Flores, diminua para o nível mais baixo. Não é por isso que os alertas caíram: a partir das seis da tarde de hoje, terça-feira, no grupo ocidental (o mais afetado) será acionado o aviso amarelo, que passará a laranja às nove da noite e a vermelho entre a meia-noite e o meio-dia. Preveem-se ventos na ordem dos 190 quilómetros por hora, chuvas fortes e ondulação que pode chegar aos 25 metros. As ilhas do grupo central serão mais poupadas, mas ainda assim haverá rajadas que podem atingir 150 quilómetros por hora. E no núcleo Oriental, onde fica São Miguel e Santa Maria, os ventos devem ficar na casa dos 85 quilómetros.

Pelo sim, pelo não, creches e escolas estarão fechadas durante todo o dia de amanhã. Além disso, o presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, determinou, para quarta-feira, nas ilhas dos grupos Ocidental e Central (ilhas das Flores, Corvo, Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa), o encerramento dos serviços e organismos públicos, exceptuando os considerados urgentes. A partir das dez da noite desta terça-feira, não haverá movimento náutico na maioria dos portos.

Às populações tem sido dito que guardem e recolham todos os objetos soltos no jardim e à volta de suas casas, consolidem telhados, portas e janelas, que só circulem em caso de extrema necessidade, se afastem das zonas costeiras e reforcem a segurança das embarcações.