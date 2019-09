Militares espanhóis que estavam a beber cerveja com as armas no chão vão ser investigados

A foto de um grupo de militares espanhóis sentados numa esplanada a beber cerveja e com as armas automáticas pousadas no chão causou estupefação. A imagem surgiu na rede social Twitter, no sábado, e o Exército e o Ministério da Defesa espanhóis já iniciaram uma investigação.

Se, durante algumas horas, surgiram dúvidas sobre a autenticidade da fotografia, os inquéritos das autoridades puseram um ponto final à suspeição.

O Exército, revela o jornal El País, diz que os militares estavam de regresso de uma ação militar no norte de França e vai fazer diligências para apurar o que aconteceu, acrescentando que as armas não tinham munições. O El Mundo relata que este grupo de soldados faz parte de um regimento de 70 legionários que estava de regresso a Espanha.

A imagem foi registada numa esplanada de Vilafranca del Penedès, uma pequena cidade perto de Barcelona.

Em Espanha, o consumo de álcool é proibido quando os militares se encontram ao serviço ou fardados.

