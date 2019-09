O “rapaz do meme” anda a angariar fundos para a esclerose múltipla

A expressão do norte-americano Drew Scanlon, um produtor de vídeo, tornou-se uma das mais usadas nas redes socais, sobretudo no Twitter. A sua imagem em GIF ou meme (aquelas imagens usadas para substituir palavras, expressões ou estados de alma do momento) tem servido, muitas vezes, para, por exemplo mostrar admiração, o famoso WTF (what the fuck!?).

O revirar de olhos de Drew tem percorrido a net desde 2017 (como contámos neste artigo dessa altura), mas resulta de um simples acaso, enquando via o editor de um programa a jogar um videojogo. Mas agora o “senhor meme” quer aproveitar para ajudar as pessoas com esclerosa múltipla.

Na semana passada lançou um desafio através da sua conta no Twitter. “Olá, Internet! Sou o Drew e esta é a minha cara. Se este GIF já lhe trouxe alegria, peço-lhe que considere fazer uma doação para a Sociedade Nacional de Esclerose Múltipla. Significaria muito para mim e para aqueles que conheço que sofrem com a doença!”

E, assim, começou uma campanha que já conseguiu 30 mil dólares (cerca de 27 400 euros) e o tornou no maior angariador de fundos de uma corrida de bicicletas, na Califórnia, em prol das vítimas da doença – o seu objetivo inicial era de 10 mil dólares.

Na sua conta, Drew conta que dois amigos têm esclerose múltipla (EM), assim como familiares deles. “Milhões de pessoas sofrem com EM e não se conhece a cura. É aqui que vocês entram”, escreveu.

As doações vão continuar até novembro, segundo refere na página, para ajudar na investigação da Sociedade Nacional de Esclerose Múltipla.

