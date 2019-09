Indentificado segundo objeto de fora do Sistema Solar a visitar-nos em dois anos

2I/Borisov é o segundo visitante interestelar a passar pelo nosso sistema solar desde 2017. Foi identificado a 30 de agosto por um astrónomo amador, no observatório MARGO, da península da Crimea

Foto: Gemini Observatory/NSF/AURA

Foi com um telescópio que ele próprio construíu, que o astrónomo Gennady Borisov observou pela primeira vez este objeto incomum que, sabe-se agora, era um cometa. Batizado como 2I/Borisov pela sociedade cientifica International Astronomical Union, este "visitante" junta-se ao Oumuamua, o primeiro objeto interestelar a atravessar o nosso sistema solar.

Ainda não se sabe ao certo a medida do seu diâmetro, mas segundo as observações de Karen Meech, astrónoma do Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí, e dos seus colegas, pode ter entre aproximadamente 2 a 16 quilómetros. O cometa está próximo do Sol, a 420 milhões de quilómetros de distância, e vai entrar na parte interna do sistema solar a 26 de outubro. Já a sua passagem mais próxima pela Terra será no dia 8 de dezembro, a 300 milhões de quilómetros de distância.

Devido à órbita hiperbólica e à sua grande velocidade observadas, os astrónomos profissionais creem que o 2I/Borisov é um objeto interestelar, ou seja, teve origem fora do nosso sistema solar. Segundo Davide Farnocchia, um astrónomo do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, da NASA, “a velocidade do cometa é cerca de 14880 quilómetros por hora, o que está acima das velocidades típicas de objetos que orbitam o Sol a essa distância. Isto indica não só que o objeto provavelmente se originou fora do nosso sistema solar, como também que ele irá sair e voltar ao espaço interestelar”. Por outras palavras, tal como Oumuamua, o Borisov não veio para ficar e está apenas de visita. Mas antes de se despedir, “o objeto terá o seu auge de brilho em meados de dezembro e vai continuar a ser observável com telescópios de dimensão moderada até abril. Depois só com telescópios profissionais maiores até outubro de de 2020”.

O objeto foi também observado pelo Centro de Coordenação de Objetos Próximos à Terra, da Agência Espacial Europeia.

As futuras observações servirão para esclarecer o tamanho, rota e trajetória do objeto. Estas novas descobertas podem servir de objetos de investigação sobre outros sistemas planetários além do nosso.

