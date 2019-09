Jornal sueco deixa de aceitar anúncios de empresas de combustíveis fósseis

Motivados não pelo aquecimento global, mas também para ser coerente com o o lema do jornal sueco - cujo slogan é “um jornal vermelho para um mundo mais verde” - o Dagens ETC deixou de aceitar anúncios de empresas ligadas aos combustíveis fóssies. O editor-chefe, Andreas Gustavsson, explicou ao The Guardian que está “ciente que o setor dos media é extremamente difícil de sobreviver financeiramente”, mas que “a crise climática afeta cada um de nós”. Apesar de Andreas Gustavsson admitir que a decisão de cortar na publicidade referente aos combustíveis fósseis poderá afetar as finanças do jornal, não deixou de incentivar outros órgãos de comunicação social a fazerem o mesmo.

O Dagens ETC é um jornal diário online, de esquerda, com sede em Estocolmo, com os principais temas a centrarem-se no ambiente. Tem cerca de 10 mil assinantes e 200 mil leitores semanais.

A decisão do jornal surge após a Cimeira da Ação Climática, que teve lugar esta segunda-feira, 23, em Nova Iorque, na qual se pretendeu definir ações concretas contra o aquecimento global e incentivar os países a cumprir as metas do Acordo de Paris, de 2015. Na cimeira, a ONU anunciou que 66 países, até agora, se comprometeram a atingir a neutralidade carbónica em 2050, incluindo Portugal.

Também durante a Cimeira da Ação Climática, ativistas ambientais do movimento Extinction Rebellion mostraram o seu descontentamento, em Washington, nos Estados Unidos, face à falta de medidas contra a crise climática por parte dos líderes políticos. A manifestação quis alertar para a subida do nível médio das águas do mar e pediu o fim dos combustíveis fósseis e o abandono de plástico.

