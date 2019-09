Vem aí o Festival Gandhi 

Foi um advogado, anticolonialista, especialista em ética política, em suma, um pacifista - daí que o seu aniversário, a 2 de outubro, já tenha sido declarado em todo o mundo como Dia Internacional da Não-Violência.

Por cá, e para assinalar aquela data festiva, nada melhor do que um festival: assim, e já este domingo, 28, entre as 11 da manhã e as 11 da noite, haverá atividades culturais, doação de sangue e palestras académicas. Tudo no âmbito de promoção dos valores da paz, integração e cidadania global, a realizar no Jardim da Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa.

A VISÃO associa-se ao evento com a possibilidade de aquisição no local da mais recente VISÃO Biografia, dedicada a Gandhi, cujo 150º aniversário está a ser celebrado este ano.