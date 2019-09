A busca mundial de uma mulher com leucemia para encontrar um dador de medula compatível

Astrid tem 42 anos, vive em Frankfurt, na Alemanha, e uma doença que depende da ajuda de outra pessoa. Precisa com urgência de um transplante de medula óssea.

Desde janeiro, altura em que os médicos chegaram à conclusão que as sessões de quimioterapia não estavam a resultar, que os seus familiares e amigos andam a correr mundo para encontrar um dador compatível para reverter a leucemia mieloide aguda de Astrid.

O facto de ter origem multi-étnica (pai nigeriano e mãe alemã) tem transformado esta busca naquilo que se costuma apelidar de "procurar uma agulha num palheiro".

A origem étnica tem um papel fundamental nas doações de células estaminais. Para haver o que se costuma designar de match (pessoa compatível com outra, podendo ser a dadora) tem de existir a mesma herança genética. E o problema é ainda mais complicado quando há genes mistos, como é o caso de Astrid, já que apenas 3% dos dadores registados são multi-étnicos.

Haver um dador compatível é mais difícil para as pessoas que não são brancas, já que, dos cerca de 30 milhões de dadores que existem no mundo, 95% são brancos e a sua constituição genética é diferente de um indivíduo negro ou oriental.

Depois de verificar, a nível mundial, que não existia ninguém compatível registado e que os dadores multi-étnicos eram uma pequena minoria, a família e os amigos lançaram-se numa corrida mundial para a ajudar, mas também para alertar para a diminuta lista de pessoas de origem africana ou com genes mistos.

Help-astrid.com

Foi lançada uma campanha internacional denominada #MatchMyMix! (com presença em todas as redes sociais) e o site Help Astrid “Se um dos teus progenitores for da África Ocidental, de preferência da Nigéria e do grupo étnico Ibo/Igbo, e o outro progenitor for europeu podes salvar a minha vida através de uma doação de células”, apela-se.

Já foram feitas algumas dezenas de colheitas na Alemanha, Nigéria, Gana, Reino Unido e EUA.

No sábado, dia 28 de setembro, é a vez de Portugal. Em dois locais diferentes de Lisboa: o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) vai recolher sangue e fazer o registo para dadores de medula nas instalações da Igreja de Santa Isabel, na Rua Saraiva de Carvalho, 2A, entre as 9 horas e as 13 horas; o outro local, também com organização do IPST, é o Hospital Júlio de Matos, Avenida do Brasil 53, Pavilhão 17, entre as 8 horas e as 19 horas.

Help-astrid.com

“Ela não vai sobreviver se não fizer o transplante de medula”, diz, à VISÃO, Judy Asamoah, a amiga de Astrid, residente em Lisboa há vários anos, responsável pela campanha de apelo em Portugal. “Agora está a fazer um tratamento para a manter estável, mas só um transplante a pode salvar.”

E porquê Portugal? Os amigos e familiares chegaram à conclusão que “existe uma variedade muito grande de pessoas com heranças multi-étnicas devido ao passado do país”, nota Judy, que aliás, acrescenta, “a mistura genética aqui é muito mais interessante do que a da Alemanha”.

A recolha, a cargo do IPST, vai decorrer durante todo o dia com uma equipa preparada para receber as amostras de sangue e os registos para dadores de medula.

Astrid soube que tinha leucemia mieloide aguda – cancro raro e agressivo do sangue e da medula óssea que interfere no desenvolvimento de células sanguíneas saudáveis – em setembro de 2018. Fez tratamentos de quimioterapia que começaram por dar alguma esperança aos médicos, mas que durou pouco. Em janeiro “ficou claro que a única hipótese de vencer o cancro seria através de um transplante de medula”, escreveu a alemã no seu site. Com dois filhos, de 9 e 12 anos, ela, o marido, Florian (que está numa cadeira de rodas devido a um acidente de moto em 2014), e os amigos juntaram-se para esta campanha mundial que, esperam, venha a ter resultados rápidos.

