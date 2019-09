Mulher fica "azul" depois de tomar um medicamento para a dor de dentes

New England Journal of Medicine

Uma mulher de 25 anos deu entrada nas urgências de um hospital em Rhode Island, perto de Nova Iorque, com sintomas de fraqueza, tonturas, falta de ar e... "azul”, como contou Otis Warren, o médico de medicina de emergência que tratou a paciente, ao The Washington Post.

O tom azulado, que se consegue notar pela cor da pele e debaixo das unhas ou das mucosas, é um sinal de má oxigenação do sangue. Por outras palavras, esta característica pode significar que o corpo não está a receber oxigénio suficiente.

Através dos sintomas, a mulher foi identificada com meta-hemoglobinemia adquirida - uma doença rara, que pode ser fatal. Esta doença altera a forma das moléculas de hemoglobina, que são proteínas presentes nos glóbulos vermelhos responsáveis pelo transporte de oxigénio para o corpo. Nestes casos, o sangue deixa de libertar oxigénio, o que faz com que os tecidos se tornem azulados ou acastanhados. Os resultados do laboratório confirmaram que 44% da hemoglobina da jovem tinha sido afetada. Otis Warren explicou que pacientes que tenham acima de 50% das hemoglobinas afetadas correm risco de insuficiência cardíaca, coma ou até mesmo morte. “Ela estava à beira do precipício”, observou.

A meta-hemoglobinemia pode ser transmitida através da hereditariedade, embora seja extremamente raro, ou verificar-se quando há exposição a certos produtos ou medicamentos. No caso desta mulher, descobriu-se que um medicamento para a dor de dentes desencadeou o efeito. O medicamento que a paciente terá tomado continha benzocaína, um anestésico. Este encontra-se normalmente em algumas pomadas e pode também ser utilizado para anestesiar a garganta e o nariz, durante procedimentos médicos.

O tratamento desta doença consiste na administração, através de injeção, de um composto chamado azul de metileno. Este faz com que a hemoglobina retorne à sua forma normal, restaurando a capacidade do sangue de fornecer oxigénio. Depois de receber duas doses do antídoto, a jovem passou uma noite no hospital, até desaparecerem os sinais. No dia seguinte, recebeu alta com encaminhamento para o dentista.

A Food And Drug Administration (FDA, entidade americana que gere os medicamentos) estima que mais de 400 casos reportados de meta-hemoglobinemia foram associados ao benzocaína, desde 1971. A agência anunciou no ano passado que, entre 2009 e 2017, foram identificados 119 casos. Daqui, resultaram quatro mortes, incluindo de uma criança. Segundo a FDA, medicamentos orais que contêm benzocaína “não devem ser utilizados no tratamento de bebés e crianças até aos dois anos”. “Estes produtos trazem sérios riscos e proporcionam poucos ou nenhuns benefícios para o alívio da dor bucal, incluindo as gengivas de bebés, devido à dentição”, adverte a agência.

O caso desta mulher ocorreu no ano passado, mas só na passada quinta-feira, 19, é que o relatório referente à ocorrência foi publicado no New England Journal of Medicine.

