Manifestantes na Indonésia revoltados com a nova lei que proíbe sexo antes do casamento

A lei que criminaliza o sexo antes do casamento na Indonésia não está a ser bem recebida por uma parte da população do quarto mais populoso país do mundo. Na capital, Jacarta, manifestantes que se juntaram para protestar contra a nova legislação (que prevê penas de prisão para quem tenha relações sexuais fora do casamento ou entre pessoas do mesmo sexo) foram dispersados com canhões de água e gás lacrimogéneo, depois de atirarem pedras à polícia.

O código criminal proposto (e que foi para já adiado) inclui a proibição do sexo antes do casamento e a proibição de o casal viver na mesma casa antes de se casar, além de tornar ilegais insultos ao presidente e proibir abortos (neste caso, a pena de prisão vai até quatro anos).

Mais de 5 mil polícias foram enviados pelo Governo para manter a segurança em Jacarta.

