Invasão da Área 51: um acontecimento que não teve alienígenas nem foi uma entrada à força na famosa zona militar 

Chamaram-lhe “invasão da Área 51” e era uma brincadeira que se tornou um evento viral depois de publicado na rede de Mark Zuckerberg, um ‘flashmob’ próximo das cidades de Rachel e Hiko, no deserto do Nevada. O famoso destacamento da Base Aérea de Edwards foi este fim de semana alvo de uma peregrinação deveras fora do comum: pessoas vestidas de alienígenas acorreram ao local com o objetivo de libertar supostos extraterrestres do domínio dos militares americanos.

De repente, no remoto de condado de Lincoln, sul do estado de Nevada, os 173 habitantes das pequenas localidades de Rachel e Hiko, habituados a passar despercebidos, viram as suas paisagens áridas e estradas empoeiradas encherem-se de desconhecidos, em trajes muito, muito fora do comum. Afinal, o que as coloca no mapa é exatamente a sua proximidade com a célebre base ultrassecreta da Força Aérea americana conhecida como Área 51, há décadas associada às mais diversas teorias da conspiração que defendem ser aquele um local de experiências com ET.

A experiência estava anunciada desde junho, quando Matty Roberts, um estudante californiano de 20 anos, decidiu criar um evento público na conhecida rede social com a pretensão de ser apenas engraçado. O nome do evento era "Invasão da Área 51: Eles Não Podem Parar Todos Nós" e o plano, como o nome indicava, era aproximar da base um número tão grande de pessoas que se tornasse impossível de conter pela segurança militar – e assim os alegados segredos ali guardados iriam ser, finalmente, revelados ao mundo.

Durante décadas, muitos curiosos percorreram aquelas estradas longínquas à espera de ver algo de que se pudessem vangloriar. Perante a invasão anunciada, as autoridades optaram por retirar a famosa placa verde em que se lê, num tipo de letra retrofuturista, “Estrada Extraterrestre”. Mas no fim não houve invasão nem alienígenas - apenas um bando de pessoas em roupas brilhantes, a apontar as câmaras umas para as outras e a gritar mensagens em uníssono. Ah, e também um festival, ou melhor uma rave digna de seu nome, na vizinha Las Vegas, que não quis desperdiçar a proximidade de tanta gente com vontade de se divertir.

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.