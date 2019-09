A história trágica do homem que morreu a pedir a namorada em casamento está a emocionar as redes

O "dia mais feliz" deste casal transformou-se no pior, resume Kenesha Antoine, num post que presta homenagem ao seu falecido namorado, Steven Weber, no Facebook. Na mesma publicação, pode ver-se um vídeo que mostra a felicidade do casal enquanto veem pela primeira vez a cabine de madeira, de três andares, na ilha Pemba, situada na costa este de África, na qual o quarto é subaquático e a sala de estar e o rooftop são andares emersos.

Steven Weber mergulhou para pedir a namorada em casamento. Do lado de dentro da janela do quarto, noutro vídeo disponibilizado por Kenesha Antoine, pode ver-se o americano a segurar uma folha escrita com o pedido: “Não tenho fôlego suficiente para te dizer o quanto te amo, mas tudo o que adoro em ti, adoro mais a cada dia que passa. Podes por favor ser minha esposa? Casas comigo?”, mostrando posteriormente o anel de noivado, entre muitos risos por parte da namorada. Mas Steven não chegou a saber a resposta ao seu pedido, porque, poucos momentos depois, ter-se-á afogado: “Nunca saíste dessas profundezas, por isso nunca ouviste a minha resposta: Sim! Sim! Sim! Um milhão de vezes, sim, eu caso-me contigo”, pode ler-se na nota feita por Kenesha Antoine.

“Vou tentar arranjar consolo no facto de termos aproveitado algumas das experiências fantásticas que estavam na nossa lista de desejos nestes últimos dias e em como estávamos felizes nos nossos últimos momentos juntos”, lê-se no post do Facebook. “Eu vou encontrar-te e casar-me contigo na próxima vida e na outra a seguir… Amo-te muito e sempre te amarei”.“Sei que onde quer que o espírito do Steven esteja neste momento… ele está provavelmente a entreter alguém com a história de como ele acabou por morrer e estragar o pedido de casamento, enquanto estava a ser extra”, acrescenta.

Mandy Hoffman, irmã de Steven Weber, disse à CNN que a família ainda não tinha falado com as autoridades do país. “Nós sabemos que ele se afogou, mas não sabemos em que circunstâncias. Ele mergulhou para fazer o pedido, mas nunca mais apareceu”.

O The Manta Resort confirmou, em comunicado, a morte de um “cliente do sexo masculino” que se afogou “enquanto mergulhava fora do quarto”. “O acidente está atualmente sob investigação das autoridades locais”, pode ler-se. “As nossas sinceras condolências, pensamentos e preces estão com a namorada, família e amigos afetados por este trágico acidente”. Também o departamento de estado, dos Estados Unidos, afirmou que um turista americano morreu na Tanzânia, oferecendo “toda a assistência necessária”.

