Holanda inaugura o maior parque de estacionamento para bicicletas do mundo

Encontrar um local para estacionar a bicicleta na Holanda pode ser complicado, mas a cidade de Utrecht oferece agora uma solução para esse problema: um parque de estacionamento desenhado para abranger um total de 12.500 bicicletas.

Anadolu Agency/Getty

Stientje van Veldhoven, membro do governo e ex-diplomata holandesa, contou ao The Guardian que a sua ambição é tornar o espaço um “paraíso para os ciclistas”. A governante expressa ainda a sua preocupação com o meio ambiente, afirmando que este projeto é a arma perfeita contra congestionamentos e baixa qualidade do ar nas cidades, sendo por isso uma boa iniciativa tanto para a saúde como para reduzir custos.

Anadolu Agency/Getty

Segundo o Serviço de Estatística Holandês, 60% das viagens que as pessoas fazem de casa para o trabalho são realizadas de carro, e apenas um quarto são feitas de bicicleta.A solicitação para as pessoas utilizarem transportes públicos está a crescer e, demonstrando uma preocupação com o meio ambiente, a Holanda torna prioritário o incentivo ao uso de bicicletas.

Anadolu Agency/Getty

Geert Koolen, porta-voz do serviço ferroviário nacional NS (Nederlandse Spoorwegen) da Holanda, declarou ao The Guardian que está a ser feito um grande investimento em estacionamentos para bicicletas. Em cidades grandes como Utrecht existem mais de um milhão de passageiros de comboio todos os dias, e mais de metade chegam à estação de bicicleta. Por isso mesmo a cidade está a promover o ciclismo como parte de uma política de vida urbana saudável.

Anadolu Agency/Getty

Adam Stones, diretor da BYCS – uma empresa social com sede em Amsterdão, cujo lema é que as bicicletas transformam cidades, e as cidades transformam o mundo – alegou que o parque de bicicletas de Utrecht prova a necessidade de se fazerem grandes investimentos neste campo, e que essa iniciativa é de extrema relevância pois não só se preocupa com a saúde mental e física das pessoas como reúne comunidades e promove o convívio.

