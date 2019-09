Bill Gates diz que os economistas não percebem nada de macroeconomia

“Os economistas não percebem verdadeiramente de macroeconomia, e é pena.” Bill Gates não poupa nas críticas. Em entrevista à Quartz, aquele que é um dos homens mais ricos do mundo pede que se olhe de forma mais incisiva para os modelos económicos.

"Não é como na física, onde se recebem inputs que nos levam a determinadas conclusões. As taxas de juro alguma vez voltarão ao normal. Porque é não estão a voltar já? Não obteremos um consenso entre economistas da mesma maneira do que se atirássemos uma bola contra uma janela e perguntássemos a vários físicos ‘O que raio se passou aqui?’

Existem tantos fatores, incluindo o que o [economista John Maynard] Keynes chamou de 'espírito animal’, na equação económica que não temos o poder da prever. Ainda hoje, as pessoas discutem o que aconteceu em 2008. Por isso, é mais difícil olhar para frente. [Veja-se] o papel das agências de rating em 2008, que ainda não foi completamente reformulado. Por que é que deveria ser? Bem, deve haver falta de consenso.”

Se a microeconomia olha para a parte mais individual dos negócios e do consumo, a macroeconomia tenta explicar como é que a interação entre diversas vertentes afetam a economia como um todo, como o facto de as taxas de juro baixas terem impacto no emprego, na inflação e no crescimento económico.

O fundador da Microsoft admite que a economia é muito complexa e está sempre a mudar e dá como exemplo as taxas de juro negativas.

“A ideia de taxas de juro negativas durante 10 anos ou, como agora no caso da Alemanha a 30 anos, é um terreno desconhecido para a macroeconomia. Como disse Warren Buffett, isto vai para lá do que está escrito em qualquer livro de economia – se procurarmos referências a taxas de juro negativas não encontramos”.

Gates refere que “existe sempre o risco de haver uma recessão económica”, mas que isso não está sob o seu controlo. “Tenho é de escolher quais os cientistas que vou financiar e se vou atrás de novos medicamentos contra a malária ou uma nova forma de matar os mosquitos. Não tenho [pistas sobre] alavancas económicas globais no escritório da minha fundação”.

