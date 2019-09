Foto da primeira greve climática de Greta Thunberg torna-se viral

Hoje, Greta Thunberg é a cara da luta dos jovens contra as alterações climáticas. Mas, há um ano, a ativista estava ainda praticamente sozinha. E uma foto dessa altura - agosto de 2018, quando Greta tinha 15 anos - tornou-se viral, depois de ser partilhada no Twitter pela CEO de uma associação de jovens escoceses. A última contagem ia em 45 mil partilhas, só a partir do tweet de Louise MacDonald.

A imagem original, em que a sueca se encontra sentada no chão, junto ao parlamento do seu país, tem também sido partilhada juntamente com outras imagens mais recentes, em que multidões se manifestam para que sejam tomadas medidas mais drásticas de combate às alterações climáticas, num movimento que cresceu inspirado por Greta Thunberg.

