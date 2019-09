Agora pode levar duas pernas extra, para se sentar em qualquer lugar

Na quarta-feira, 18, à noite a secção de Tecnologia do Business Insider fez uma declaração no Twitter acerca de uma cadeira que se pode vestir e levar para qualquer lugar: a cadeira biónica LEX. O objeto custa cerca de 226€ e é composto por duas pernas de alumínio e uma fita de velcro que se amarra à cintura para poder ser transportado para qualquer lado.O projeto foi financiado pelo maior site de financiamento coletivo do mundo – Kickstarter –, sendo que foram prometidos mais de 143 mil dólares (€130 mil), ultrapassando a meta de 50 mil dólares (€45 mil), dados que indica que pode existir mercado para esta nova invenção.

O site da LEX encoraja potenciais compradores dizendo ser um objeto portátil que permite às pessoas sentarem-se onde quiserem, evitando permanecer desconfortavelmente de pé. É ainda destacado o facto de esta cadeira ser uma ferramenta de correção de postura, ajudando a manter as costas direitas independentemente de a pessoa estar sentada ou de pé.

O único contra é que não é um acessório esteticamente agradável aos olhos, nem prático de remover quando há pressa.

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.