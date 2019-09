Jovem “protege” Greta dos flashes 

Há um ano a pedir mais ação e menos palavras aos políticos do planeta, a adolescente sueca Greta Thunberg segue a marcar pontos, entre miúdos e graúdos. Há duas semanas foi vê-la chegar à América num veleiro ecológico, para estar presente na cimeira do clima das Nações Unidas, que começa segunda-feira, 23, em Nova Iorque – e no entretanto tem aproveitado para sobressair nos mais diversos cenários, com os mais diversos anfitriões, depois de ser convidada por Trevor Noah para o popular The Daily Show, em pleno horário nobre da televisão americana, e ainda se ter encontrado com o ex-presidente americano Barack Obama. “Somos uma equipa”, disse-lhe ele.

Mas a imagem que agora está a parar a internet, essa, é com um desconhecido e enternece até os mais críticos ao seu discurso. É a que retrata o momento em que, ainda Greta aguardava pela sua audiência no Capitólio, há um rapaz que adivinha o seu cansaço face a tanto fotógrafo e se põe à frente, a protegê-la. Só que enquanto aquele minúsculo guarda-costas esticava a sua pequena envergadura e fazia cara de mau a quem parecia assediar a rapariga, ela não conteve um enorme sorriso.

A identidade do intrépido rapaz não chegou a ser conhecida (as imagens foram capturadas pelo The Guardian), mas a sua atitude é já considerada a representação da coragem das crianças e jovens de todo o mundo que estão a enfrentar os políticos céticos às alterações climáticas. Na linha do que Greta optou dizer aos membros do Congresso, em pouco mais de minuto, e indo o mais direto possível ao assunto: “Não quero que me oiçam, mas que oiçam os cientistas, e que ajam com base no que eles estão a dizer.”

