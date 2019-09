Instagram esconde dos menores de 18 anos publicações sobre perda de peso e procedimentos cosméticos

Num mundo onde cada vez mais é nítido o incentivo às dietas e à modificação do corpo para atingir um ideal de beleza estética, a plataforma Instagram decidiu tomar medidas para salvaguardar a segurança dos jovens expostos a esta realidade. De acordo com as novas regras, as publicações que promovam o uso de produtos para perda de peso ou procedimentos cosméticos ficarão ocultas para os jovens com idade inferior a 18 anos. Quaisquer anúncios que ofereçam um remédio milagroso para perder peso ou uma dieta infalível serão igualmente removidos.

A gerente de políticas públicas do Instagram, Emma Collins, manifestou ao The Guardian o seu desejo de que a plataforma se possa tornar um espaço positivo e onde a pressão exercida pelas redes sociais seja reduzida, criando-se um ambiente saudável para os seus usuários.

A atriz e ativista Jameela Jamil, defensora de assuntos relacionados com Positivismo Corporal, expressou também ao jornal o seu contentamento em relação a esta iniciativa, congratulando a rede social por ter ouvido os seus protestos e petições.

Jameela é a embaixadora do movimento "I Weight", que encoraja pessoas a partilharem as suas conquistas independentemente do tipo de corpo que têm - uma iniciativa que tem vindo a ganhar cada vez mais adesão.