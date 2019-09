Acidente Nuclear de Fukushima: três ex-executivos acusados de negligência foram absolvidos

Foi a 11 de março de 2011, na Central Nuclear de Fukushima, Japão, que se deu o segundo maior acidente nuclear do mundo (a seguir ao de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986). O antigo presidente da Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Tsunehisa Katsumata, e os vice-presidentes, Sakae Muto e Ichiro Takeduro, foram os únicos acusados, por negligência - não teriam tomado as medidas necessárias para evitar o desastre, provocado por um tsunami.

Os representantes da acusação exigiam uma pena de prisão de 5 anos para cada um deles, devido a alegada negligência. No julgamento, foi referido que estes executivos receberam avisos que alertavam para a possibilidade de a empresa ser atingida por um tsunami, três anos antes do acidente. Desta forma, se tivessem sido tomadas medidas de prevenção, o desastre poderia ter sido evitado, alegou-se. Os procuradores relembraram ainda que milhares de pessoas morreram devido ao terramoto e ao tsunami; 44 morreram durante a evacuação, em redor da TEPCO.

Por outro lado, tanto a defesa como os próprios executivos argumentaram que não era possível prever o tsunami que afetou a central. Segundo a Kyodo News, o juiz disse que “seria impossível gerir uma central nuclear se os operadores fossem obrigados a prever todas as possibilidades de tsunamis e tomar as medidas necessárias”.

Devido ao tsunami provocado pelo sismo, de intensidade 8,7 na escala de Richter, as instalações da TECPO ficaram submersas. Nisto, os sistemas de controlo e segurança, que arrefecem o combustível nuclear, deixaram de funcionar, causando o sobreaquecimento da temperatura de três dos seis reatores, que acabaram por derreter. Devido ao acidente, quantidades significativas de material radioativo foram libertadas na cidade. Cerca de 160 mil pessoas tiveram de ser evacuadas, das quais um terço ainda não pôde regressar a casa.

Desde o acidente, a empresa acumulou mais de um milhão de toneladas de água em tanques, que é utilizada para aquecer os reatores afetados. Esta água, quando em contacto com o combustível nuclear, torna-se altamente radioativa, correndo o risco de transbordo. Além disso, a empresa alega que, até 2022, ficará sem espaço para continuar a armazenar as toneladas de água contaminada. Ainda não foi tomada nenhuma decisão quanto a este problema, mas na semana passada, o ministro do Meio Ambiente do Japão, Yoshiaki Harada, disse que a única solução para eliminar esta água era tratá-la e despejá-la no oceano Pacífico. Em resposta, ativistas e pescadores alertaram para as consequências que essa ação teria no meio ambiente. No entanto, têm vindo a ocorrer escoamentos da água, por parte da empresa, uma vez que a quantidade destes não viola o limite estabelecido para descargas da lei japonesa.