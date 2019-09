Um táxi aquático que voa baixinho

Chamam-lhe sea bubble (bolha do mar) e está, esta semana, em testes no rio Sena, em Paris. Este novo meio de transporte é um barco-táxi amigo do ambiente e pode ser o futuro das deslocações na cidade-luz.

De forma ovalada, a embarcação é elétrica e com hidrofólios na sua base. O conceito é simples: em baixo do casco o barco tem um conjunto de hidrofólios, que não são mais do que asas aquáticas. O facto de o casco não estar em contacto com a água faz com que ande mais rápido – não há atrito causado pela hidrodinâmica –, ou seja, o casco só enfrenta a resistência do ar. A imagem é que parece estar a voar baixinho.

A empresa franco-suíça responsável pela construção, a SeaBubble, espera que o projeto de transporte de táxi aquático seja aprovado pelas autoridades locais rapidamente e que possa começar a circular no Sena e noutros rios da Europa já no próximo ano.

O barco dá para quatro pessoas e o sistema para o alugar é feito através de uma aplicação para smartphone semelhante às que já são utilizadas para alugar bicicletas ou trotinetas.

Os designers do sea bubble dizem que este faz “zero barulho, zero ondas e zero emissões de dióxido de carbono”.

