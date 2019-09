Drone filma tubarão a aproximar-se de surfista

Um piloto de drone capturou o momento em que, no passado domingo, um tubarão se aproxima de um surfista numa praia de Illawarra, na Australia, antes de se afastar novamente. Através de um sistema de comunicação instalado no drone, Christopher Joye consegue avisar o surfista, que imediatamente se apercebe da situação e tenta fugir. Veja o vídeo

No Twitter, Joye comentou: “Hoje em Werri Beach, este grande tubarão estava a aproximar-se de um surfista e eu usei o sistema de altifalantes do meu drone para avisá-lo. Observe-o olhar para o drone a fugir imediatamente, com o salpico da água repentino a afastar o tubarão que se aproxima”.

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.