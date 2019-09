Sei que pode ser difícil, mas... não mate a próxima aranha que encontrar em casa 

Gostamos de pensar nas nossas casas como fortalezas, isoladas em absoluto do mundo exterior, mas a verdade é que há muitos tipos de aranhas que se mantêm por lá. Algumas ficam presas acidentalmente, enquanto outros são visitantes de curto prazo. Depois, há até espécies que desfrutam do excelente ambiente do lar, onde vivem felizes e fazem mais aranhas pequeninas. Geralmente secretos, estes aracnídeos não são agressivos nem perigosos. E podem estar a prestar um serviço muito útil à casa – como comer outros insetos, até algumas aranhas.

Segundo os resultados de um estudo, que um entomologista descreve na Time desta semana, embora as aranhas sejam predadoras em geral, aptos a comer qualquer coisa que possam apanhar, o mais comum é procurarem pragas incómodas e insetos transmissores de doenças, como mosquitos. Existe até uma espécie de aranha saltadora que prefere comer mosquitos cheios de sangue. Daí que matar uma aranha não custe apenas a vida desse aracnídeo, mas também que retire um predador importante para a casa. A estratégia que adotam é simples: construir teias atrás de teias, onde aguardam pela presa que queiram caçar.

Mas, reconhece Matt Bertone, da Universidade da Carolina do Norte, a verdade é que ter medo de aranhas é natural, muito natural. São bichos com muitas pernas e quase todas são venenosas – embora a maioria das especies tenha um veneno muito fraco para causar problemas ao ser humano, mesmo que perfurem a nossa pele. “Há até alguns entomologistas com medo de aranhas que superam o seu medo enquanto observar essas criaturas fascinantes para o seu trabalho. Se eles podem fazer isso, então toda a gente pode”, insiste Bertone.

Além disso, insiste o especialista, as aranhas não querem nada picar-nos, aliás, elas preferem evitar o ser humano em geral: parece que somos muito mais perigosos para eles do que o contrário.

Se ainda assim não conseguir tolerar a ideia de ter uma aranha em casa, em vez de a esmagar, tente arrastá-la para o lado de fora. Ela vai procurar outro lugar e assim ficam todos contentes. Se conseguir, saiba então que é uma solução win-win, como dizem os anglo-saxónicos, ou seja, todos ganham!

