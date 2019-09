Desfile no Parlamento: a violência não está na moda 

O desfile chama-se “A violência não está na moda” e pretende sensibilizar a opinião pública para a valorização social das mulheres que são vítimas e violência doméstica. Será esta terça-feira, 17, que a Assembleia da República acolhe a iniciativa da APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e o Movimento Mulheres de Vermelho, numa chamada de atenção para um problema social dramático em Portugal.

As participantes do desfile de moda serão vestidas por uma nova marca portuguesa na área da economia circular, que tem como missão o zero desperdício têxtil e o upcycling, integrando e reinventando na sua confeção técnicas tradicionais como o patchwork.

A coleção, que será cedida para o desfile, apresenta uma visão que promove a sustentabilidade do nosso planeta e dá continuidade ao compromisso social de apoio no combate à violência doméstica.

Neste mesmo dia serão disponibilizados quatro pontos de recolha de desperdício têxtil pela DariAcordar/Desperdício Zero numa iniciativa conjunta com a Assembleia da República.