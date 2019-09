Ator que encarna Hulk no cinema respondeu a Boris Johnson

O primeiro encontro entre Boris Johnson e Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia está marcado para hoje. Durante o almoço, a ementa deve ser apenas uma: Brexit. Ficam? Não ficam? Há acordo? Saída sem acordo?

Na semana que passou, Jonhson levou “pancada” que chegue no parlamento britânico, todas as propostas que fez (seis) foram recusadas no hemiciclo que, até, inclui uma espécie de “revolta na bounty” quando 21 deputados conservadores (partido do primeiro-ministro) passaram para o outro lado e se tornaram em oposição.

Boris dá hoje o tudo por tudo, ou não, já se torna difícil perceber quando é que os limites são atingidos… Embora o primeiro-ministro inglês não se canse de dizer que é forte e poderoso. No fim de semana andou a comparar-se do super-herói da Marvel, Hulk – o cientista de nome Dr. Bruce Banner que se transforma em homem verde com super poderes para ajudar os mais fracos.

Em declarações ao jornal The Mail on Sunday, Boris Johnson disse: “Quanto mais enfurecem o Hulk, mais forte ele fica.” E ainda acrescentou: “Banner [Hulk] pode ser algemado, mas se o provocam ele consegue libertar-se. Hulk consegue sempre escapar, por mais preso que pareça estar. O mesmo se passa com o este país. Há-de sair a 31 de outubro e nós vamos garantir que isso acontece.”

A analogia não ficou por aqui e o recado para os deputados que exigem uma saída com acordo ou um adiamento ficou dado quando rematou que “Quanto mais louco fica o Hulk, mais forte se torna.”

Quem não gostou destas frases foi Mark Ruffalo, o ator que vestiu a pele de Hulk no filme Avengers..

No twitter ripostou que Boris Johnson “esquece-se que o Hulk só luta pelo bem de todos. Forte e louco também pode ser destrutivo e estúpido. Hulk trabalha melhor em equipa e é um desastre quando o faz sozinho… Além disso, tem sempre a ciência e a razão do Dr. Banner.”