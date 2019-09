Annabel tem uma doença rara – e o pai garante que não descansa enquanto não descobrir uma terapia para tratar a filha  

Desde o nascimento que Annabel apresentava frequentes períodos de tremor nos olhos, contrações musculares incontroláveis, dor e paralisia temporária. Simon e Nina Frost, os pais, não pouparam em despesas e levaram a menina aos melhores neurologistas do país. Até que finalmente um diagnóstico começou a ganhar forma: hemiplegia, um distúrbio genético extremamente raro, caracterizado por uma paralisia cerebral que atinge um lado completo do corpo, impossibilitando os seus movimentos – e alternada durante a infância. E o entusiasmo inicial dos Frost por ter respostas rapidamente diminuiu.

Foi então que souberam que o problema era uma mutação num gene que interferia na capacidade de o corpo “disparar” células nervosas – e eram ainda comuns outros sintomas manifestados por Annabel, como a dificuldade em respirar, engasgar e cair.

Ficaram ainda a saber que não existe tratamento ou cura eficaz, que qualquer um dos episódios da doença de Annabel tem o potencial de provocar danos cerebrais permanentes ou morte – e que é difícil obter informações sobre a doença.

Entretanto, as fundações dedicadas àquela doença, conhecida pela sigla AHC, fizeram ainda saber que apenas quatro médicos nos EUA tinham conhecimento suficiente sobre o distúrbio para atender doentes. E o que estava mais próximo dos Frost, que vivem a noroeste de Washington, mostrou-se demasiado ocupado para ver a menina.

Ainda esperaram dois meses para ver outro médico – e no entretanto também se tornou claro que as próprias fundações não tinham muitas respostas para as suas dúvidas dos Frost, tanto sobre a expectativa de vida como sobre o desenvolvimento da doença da filha. Foi então que Simon sentiu que estavam por conta própria - na verdade, havia poucos clínicos e poucos investigadores a prestar atenção à AHC e os que tinham algum interesse estavam mais focados na investigação básica, para compreender como funcionava, do que no desenvolvimento de uma terapia.

Foi então que Simon, ex-jogador de râguebi e investidor imobiliário, sem qualquer formação científica, sentiu que “a única maneira de encontrar qualquer tipo de terapia para crianças como Annabel” era fazê-lo sozinho. E empenhou-se a fundo durante dois anos- de tal forma que já está classificado como inventor de uma patente para uma terapia genética em desenvolvimento. Além disso, o pai Frost tornou-se ainda gerente de projetos, coordenando muitas partes da pesquisa que pudesse levar a um tratamento inovador para a sua filha. Agora, o seu objetivo é conseguir incluí-la num ensaio clínico.

Simon e Nina juntaram então 150 mil dólares (qualquer coisa como 135 mil euros) e criaram a fundação Hope for Annabel para financiar a pesquisa. Em conjunto com outros dois grupos americanos – Cure AHC e Alternating Hemiplegia of Childhood Foundation – angariaram qualquer coisa como 680 mil euros para os primeiros passos. Cientistas dentro e fora do projeto garantiram-lhes que eram precisos mais 3 a 5 milhões para as etapas seguintes e só depois seria possível pensar num ensaio clínico. Mas Simon nunca baixou os braços, compreendendo que “quando se trata de financiamento e investigação de doenças, é quem se mexe que o consegue - não propriamente quem mais precisa. “E para apresentar um argumento convincente é preciso dinheiro e cientistas sofisticados”, disse ainda, citado pelo Washington Post.

The Washington Post

Não foi o único pai a dizê-lo - aliás, pouco depois disso explodiu o número de pais e fundações em busca de terapias genéticas, afinal existem mais de 7 mil doenças raras como aquela, sem opções de tratamento. E para cumprir o seu objetivo socorreu-se de Steve Gray, biólogo molecular e professor associado de pediatria no UT Southwestern Medical Center, para o ajudar a fazer a ponte entre a investigação e desenvolvimento de terapias e os testes para ensaios clínicos.

Além disso, Gray orienta as etapas do processo de pesquisa, incluindo estudos de eficácia e segurança num possível ensaio clínico. De tempos a tempos, recebe o pai de uma criança com uma doença à procura de um tratamento – por exemplo, há 11 anos foi contratado por Lori e Matt Sames para desenvolver um tratamento para a rara doença da filha Hannah, uma neuropatia axonal gigante; há quatro conseguiram que a menina entrasse num ensaio clínico, depois de a equipa de pesquisa ter apresentado dados a mostrar que a doença progredia mais lentamente nos participantes em estudo.

"Quem é pai sabe que faria qualquer coisa - e todo mundo dirá que fará qualquer coisa", disse Gray. "Mas é preciso ser realmente alguém muito especial para fazer isto.” Simon encolhe os ombros: “Só queria entender”, justifica-se.

O mais curioso é que Frost abordou a doença da sua filha da mesma maneira que abordava os seus negócios. Uma vez, enquanto trabalhava para uma empresa chinesa, passou alguns meses a aprender chinês básico para compreender melhor os seus colegas. Agora, mal teve o diagnóstico de Annabel também aprendeu uma espécie de novo idioma – como quem diz, elencou um glossário de termos desconhecidos enquanto examinava a literatura médica.

“Queria entender essa doença a nível molecular e celular, porque só assim seria possível chegar a medicamentos e terapias, algo que os médicos de então não sabiam”.

Annabel, agora com quase 4 anos, é uma criança curiosa e amigável, que gosta de interagir com as pessoas, embora as dificuldades motoras a limitem a frases simples, de duas palavras. Enquanto o pai avalia os resultados de estudos sobre a eficiência com que determinados vetores transportam o gene para o cérebro de ratos saudáveis, a menina espreita para o ecrã com curiosidade. Simon está a analisar os resultados de um novo laboratório que refez os testes que anteriormente tinham fracassado em ratos saudáveis. “São muito promissores”, sublinha.

Na sua mente está ainda muito presente o momento em que uma universidade, que já tinha uma linha de investigação da AHC em ratinhos, se recusou a partilhar a sua informação porque os seus responsáveis consideraram que o projeto de Frost era disparatado. “É que aqui há muito mais em jogo do que mera ciência”, salienta aquele pai, “trata-se do que mais desejo para a minha filha”. Como quem diz, andar e falar normalmente, conseguir um emprego, ter um namorado, talvez até uma família. E agora então já não se trata apenas de Annabel – há já toda uma comunidade de famílias, com filhos com AHC, a depositar todas as suas esperanças no trabalho de Frost.

