Ganhar dinheiro a olhar para um ecrã (ou para vários)

E se lhe pagassem para assistir à publicidade que é transmitida nos canais generalistas de televisão, durante aqueles longos intervalos de 15 minutos? Não era nada mau... Dos canais de TV às plataformas de streaming, como a Netflix, passando por criadores de jogos, muitas empresas fornecem anúncios dos seus programas a aplicações que, por sua vez, pagam a pessoas para os visualizar. Para estas empresas, o objetivo é conseguir encontrar e criar fãs mais envolvidos (ou comprometidos) que vejam, interajam e gostem realmente dos seus conteúdos de ficção. Já para os ditos “fãs”, o fim é só um: ganhar uns trocos.

Esta forma de adquirir dinheiro funciona com pontos digitais. Isto é, cada anúncio ou vídeo vistos são convertidos em pontos que se podem trocar por dinheiro (através do sistema PayPal) ou por cartões de presentes na Amazon, por exemplo. Trata-se, normalmente, de pequenas quantias.

Até aqui tudo bem, mas a grande verdade – que não agrada de todo às companhias – é que, de facto, ninguém vê realmente os vídeos. Os chamados phone farmers ou “agricultores de telemóveis” não têm apenas um ecrã, mas dezenas ou até centenas, que ficam a exibir vídeos durante 24 horas, sete dias por semana. Se cada anúncio reproduzido num telemóvel gera uma determinada receita monetária, imagine esse dinheiro multiplicado por 100 ou mais. Ou seja: quantos mais telemóveis e vídeos reproduzidos, maior será a quantia a receber ao fim do mês.

O que se pode ganhar varia, no entanto, de aplicação para aplicação. Tanto é possível juntar dois mil euros como apenas €50 por mês. Como trabalho a tempo inteiro pode não chegar, mas nos Estados Unidos da América já há muita gente a fazê-lo como “segundo emprego”, já que requer menos esforço do que ser motorista da Uber, por exemplo. A China é outro dos países onde se encontram muitos destes “agricultores” – e no YouTube não faltam tutoriais de chineses e de norte-americanos a explicarem como se faz uma “quinta de telemóveis”.

A guerra antifraude

Primeiro é necessário fazer um investimento em telemóveis. Além disso, apesar de cada aplicação ser gratuita, a manutenção dos telemóveis pode ter alguns custos associados. Segundo um phone farmer, que fundou o site Farming Phone Apps, no qual partilha a sua experiência, com a extensão do número de dispositivos pode ser necessário fazer um upgrade do router de internet, para ter uma rede que aguente tantos telemóveis a consumi-la. Já o custo de eletricidade (para carregar os dispositivos), “será pequeno e insignificante”.

Depois, é só inscrever-se em aplicações. Algumas passam os vídeos horas a fio e não necessitam que o “agricultor” esteja presente. Outras, geralmente em que se ganha mais dinheiro, requerem atenção de hora a hora. Além disso, as aplicações mais lucrativas estão constantemente a mudar, numa “guerra” antifraude contra as pessoas que utilizam muitos telemóveis. Por exemplo, às vezes é necessário clicar numa janela pop-up para se comprovar que os utilizadores ainda estão a ver os anúncios. Além disso, estas aplicações têm bugs, ou seja, travam com frequência, sendo mais uma vez necessária a mão humana.

Para contornar este problema, alguns “agricultores” utilizam softwares, como o FRep e o Finger Replayer que simulam cliques e movimentos dos dedos na tela dos telemóveis, manipulando os sistemas. Contudo, nos termos e nas condições da aplicação Perk (uma das que permitem ganhar dinheiro a ver anúncios), por exemplo, lê-se que “os membros apenas podem criar uma conta por domicílio”. No caso de a aplicação “ter razões suficientes para acreditar que as recompensas foram obtidas através de alguma fraude tecnológica que manipula o programa” ou se notarem “anomalias no uso do aplicativo fora dos padrões comportamentais normais” (por exemplo, ver anúncios durante 24 horas), esta pode remover pontos da conta ou até mesmo suspendê-la de vez.

Enquanto uns tentam a sua sorte a manipular os sistemas, outros defendem que não vale a pena o esforço exigido, nem o risco de ser posto na lista negra das aplicações.

