Greta Thunberg no protesto pelo clima em frente à Casa Branca 

“Seguimos com esta greve porque queremos abalar o sistema e levar o poder político a tomar medidas necessárias para parar as emissões. De onde venho, não se trata de acreditar ou não nas alterações climáticas. É um facto”, disse Greta Thunberg, do alto dos seus 16 anos, perante um embevecido Trevor Noah, o pivô de The Daily Show, esta quarta à noite, em pleno horário nobre da televisão americana.

Desde que atracou nos EUA a bordo do Malizia II, no final de agosto, que a jovem sueca tem estado debaixo de todos os holofotes. Agora, a manifestação agendada para a porta da Casa Branca pode ser a prova de fogo que faltava nesta viagem à conquista da América. Segundo explicou um seu representante, em comunicado, Greta participará no protesto como parte de uma visita de seis dias a Washington – exatamente uma semana antes do início de uma série de greves climáticas mundiais, marcadas a partir de 20 de setembro.

Thunberg, que se recusa a viajar de avião devido às emissões de carbono - “e ao seu enorme impacto ambiental!”, como ela gosta de sublinhar – arriscou uma viagem de duas semanas num veleiro de regatas “carbono zero”, movido a energia solar, propriedade de Pierre Casiraghi, o mais novo dos três filhos de Carolina do Mónaco. “Sou das poucas pessoas do mundo que o pode fazer, não poderia escusar-me a isso”, reafirma a jovem sempre que a questionam sobre isso.

Para mostrar o seu apreço e solidariedade pelo seu empenho rumo a um mundo melhor até 2030, as Nações Unidas decidiram receber a rapariga de 16 anos na ponte de Verrazano Narrows, à entrada do porto de Nova Iorque, com uma frota de 17 veleiros. “A ONU enviou um barco para cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para nos cumprimentar!”, salientou Greta, antes de twittar “Obrigado!”.

Claro que os críticos da sua ação há muito que tentam desvalorizar os seus feitos. Primeiro, que os impactos da travessia foram muito maiores do que Greta quer fazer crer. Depois, que os pais estão a explorar a sua ‘doença’. E até que está a ser manietada pelo lobby dos ambientalistas e das empresas com interesses nessa área. Nada que faça Greta desanimar nem baixar os braços. “Quando os "haters" começam a criticar a tua aparência e as tuas diferenças... sabes que estás a ganhar”, disse, antes de rematar "Asperger é um super poder", junto à hastag #aspiepower.