As pizzas protegem-nos da morte? Um cientista estudou o assunto e acabou a ganhar um dos prémios IgNobel

Um máquina de mudar fraldas; a quantidade de saliva que uma criança de cinco anos produz por dia (meio litro); as notas propagam micróbios; quais as partes do corpo que dão mais prazer de coçar (os tornozelos).

Tudo isto podia não passar de mais uma série de piadas ou argumentos para vários sketchs de humor, mas não.

A poucas semanas de serem anunciados os prémio Nobel, foram ontem entregues os prémios IgNobel na conceituada Universidade de Harvard, nos EUA. Durante a 29.º gala anual foram distinguidos vários cientistas que andaram a fazer estudos um pouco estranhos.

Os prémios foram entregues por laureados com o Nobel, como já é tradição, e os vencedores recebem 10 biliões de dólares do Zimbabué (quase nada). Cada um pode agradecer durante um minuto e tem “à perna” uma menina de oito anos para controlar o tempo, quando terminam os 60 segundos ela diz “Por favor páre, estou aborrecida” (“Please stop. I’m bored.”)

Os vencedores deste ano são dos quatro cantos do mundo e fizeram estudos e experiências sobre os assuntos mais estranhos.

Andreas Voss e a sua equipa de uma universidade holandesa aconselham os germofóbicos a não pegar em notas de dinheiro da Roménia, são as mais sujas de todas as que investigaram, incluindo os dólares americanos e canadianos, euros e as rupias indianas.

Cientistas italianos ganharam um IgNobel por tentarem provar que comer pizzas é bom para a saúde, embora não o tenham conseguido explicar muito bem. O facto de serem confecionadas com ingredientes que fazem parte da dieta mediterrânica foi um dos argumentos.

Em França, dois investigadores recrutaram vários carteiros com o objetivo de saber se os testículos tinham sempre a mesma temperatura. De acordo com os resultados, não. O esquerdo é mais quente, mas só quando o homem está vestido.