Robert Frank: Morreu o fotógrafo considerado o pai da “estética instantânea”

Foi apelidado de fotógrafo revolucionário depois do seu livro The Americans, datado de 1959, chegar aos escaparates . Com prefácio de Jack Kerouac, as pouco mais de 80 fotos a preto e branco que Robert Frank capturou com a sua Leica ajudaram a mudar a imagem da fotografia – perdoe-se o pleonasmo – ao eternizar o quotidiano, a banalidade que é, por exemplo, observar vários trabalhadores de uma fábrica ou um casal de adolescentes.

Mas os momentos que Frank captou na América profunda foram olhados como uma nova maneira de fotografar. Primeiro houve, até, críticos que escreveram sobre "imagens desfocadas", mas não foi assim que entendeu o autor, nem os inúmeros fãs que foi ganhando.

As 83 fotos, todas separadas por uma página branca, do livro The Americans foram escolhidas entre as mais de mais de 27 mil (não é erro) que Robert Frank tirou durante uma longa viagem de carro pelos EUA. Ao volante de um Ford Business Coupe, que comprara em segunda mão, e com um cheque de bolsa da Fundação Guggenheim lançou-se numa epopeia que terminaria muitos meses depois, seguindo-se a publicação do livro.

Filho de mãe suíça e pai alemão, Robert Frank nasceu em 1924 em Zurique. Depois da II Guerra Mundial mudou-se para os EUA (1947), mas só em 1963 conseguiria a cidadania americana.

Apelidado de “Manet da nova fotografia” pela crítica nova-iorquina Janet Malcolm, Frank foi considerado o pai da “estética instantânea”, ou seja, a captura de um momentâneo espontâneo.

Morreu hoje, aos 94 anos, na Nova Escócia, no Canadá, onde residia.