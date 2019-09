Dia Mundial da Prevenção do Suicídio: em que ponto estamos e o que podemos fazer para melhorar?

Os últimos números da Organização Mundial de Saúde retratam uma realidade assustadora. A última análise baseia-se nos dados de 2016 e estima que, todos os anos, no mundo, se suicidem cerca de 800 mil pessoas, o que significa a morte de uma pessoa a cada 40 segundos.

Em Portugal, segundo o mesmo relatório, o cenário não é muito animador. Em 2016, terá havido 1 450 mortes por suicídio em Portugal, dos quais 1 092 foram cometidos por homens. Mas, durante o dia de ontem, a Direção Geral da Saúde refutou os dados avançados sobre o nosso país, alegando que as estimativas da OMS excedem os números oficiais. A DGS tem como base as tabelas oficiais do Instituto Nacional de Estatística e a diferença é algo considerável.

Fonte: OMS e INE

A melhor maneira de ajudar a prevenir o suicídio é saber o que pode indiciar pensamentos suicidas e estar preparado para intervir. Estes são alguns dos sinais de alerta:

Falar em querer morrer

Falar em sentir-se desesperado

Falar em sentir-se preso ou com dores insuportáveis

Falar em ser um incómodo e um problema para os outros

Aumentar o consumo de álcool ou drogas

Agir de forma agitada ou demonstrando ansiedade

Comportar-se de forma imprudente

Isolar-se constantemente

Mostrar raiva ou falar sobre vingança e coisas do género

Ter mudanças de humor extremas

Identificado o problema, é urgente passar para a solução, antes que uma decisão irreversível seja tomada. Deixamos-lhe os cinco passos para ajudar alguém em crise, segundo a National Suicide Prevention Lifeline: