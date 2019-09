Ensino Superior: onde é que os alunos ainda podem entrar na 2º fase

Saíram este fim de semana os resultados da colocação na primeira fase do 43.º concurso nacional de acesso ao Ensino Superior. 44 mil e 500 estudantes estão agora prestes a iniciar uma nova etapa das suas vidas. Mas ainda há lugares por preencher nas instituições públicas.

Fonte: Direção-Geral do Ensino Superior

Apesar de 87,1% dos estudantes agora admitidos terem sido colocados numa das suas três primeiras opções, a verdade é que a 2ª fase conta também para aqueles que não ficaram satisfeitos com o primeiro resultado do concurso.

Fonte: Direção-Geral do Ensino Superior

Além disso, as notas obtidas nos exames realizados em 2ª fase não podem ser utilizadas na primeira etapa do concurso, pelo que muitos jovens irão agora concorrer com outros valores às instituições de ensino.