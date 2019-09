O Facebook quer ajudar-nos a encontrar o amor

A partir de agora, o Facebook promete oficialmente ajudá-lo a “começar relacionamentos profundos, através de coisas que tem em comum com outros, como interesses, eventos e grupos”. A Facebook Dating foi esta quinta-feira, 8, lançada nos EUA e em mais 19 países. Em 2020, chega à Europa. Acima de tudo, anuncia a empresa, quer facilitar-lhe a tarefa de criar um perfil para um site de encontros e oferecer-lhe uma experiência mais “autêntica” na descoberta de um novo amor.

O anúncio da chegada da app e as intenções da empresa estão disponíveis nesta publicação.

Informação pessoal como preço de mais um serviço gratuito

Depois de no últimos anos ter estado debaixo de fogo, e de ter sido mesmo multado em valores astronómicos, devido à divulgação de dados pessoais de utilizadores a empresas ou particulares, o Facebook lança uma nova app que se pode traduzir numa nova ferramenta de acesso a informação íntima dos utilizadores.

Prevendo essa preocupação, a empresa fez ontem também, num comunicado à parte, um esclarecimento sobre as condições de privacidade da nova plataforma. Em primeiro lugar, deixam claro que, apesar da Facebook Dating estar em grande medida integrada no universo do Facebook, um utilizador normal não fará parte da nova app a não ser que se inscreva. Além disso, a empresa promete dar-lhe controlo total sobre o que é visivel na Facebook Dating, sobre o que é que os seus amigos do Facebook vêem do seu novo perfil de encontros e até se sabem que tem uma conta na Facebook Dating.

Relativamente à utilização de informação pessoal por parte da empresa para uma experiência mais autêntica, o comunicado explica que “as suas sugestões de correspondência no Dating são baseadas nas suas preferências, interesses e outras coisas que faz no Facebook para ajudá-lo a conectar-se com pessoas com base em coisas que possa ter em comum. A sua atividade no Dating, como as pessoas que gosta ou que passa, não será partilhada com ninguém fora do Dating. Se optar por vincular a sua conta de Instagram ao seu perfil de Dating, poderá mostrar as publicações do Instagram no seu perfil de Dating ou adicionar os seus seguidores do Instagram à sua lista de Secret Crush.

Como funciona o Facebook Dating?

Para utilizar o Facebook Dating (que em Portugal só será possível no próximo ano), não precisa de instalar uma nova aplicação. O serviço estará disponível num separador da plataforma normal do Facebook. Terá de supostamente de criar um perfil novo, invisível para os seus amigos, e, se quiser, para os amigos dos seus amigos. No entanto, pode ir buscar informações ao “perfil base”. Aliás, o próprio Facebook vai fazê-lo.

Nathan Sharp, um dos programadores do Facebook Dating, disse ao site TechCrunch que não podia revelar muito sobre o funcionamento do algoritmo. Mas adianta uma curiosidade: “Então, se tu e um Taylor, por exemplo, frequentaram a mesma faculdade, mas nunca publicaram isso no vosso perfil do Facebook Dating, podem ser associados. Mas o Taylor nunca veria em que faculdade é que tu estudaste e tu nunca verias em que faculdade o Taylor estudou”. Ou seja, o algoritmo aproveita as informações do Facebook original para juntar pessoas.

Tal como a jornalista da TecCrunch escreve, “no Tinder, podes escrever que "adora caminhadas", mas o Facebook sabe se efetivamente participaste em grupos ou eventos relacionados com caminhadas e com que frequência o fizeste”. Daí que, a lógica dos cruzamentos de pessoas pode ir muito mais além do que aquilo que nós podemos pensar que está a ser considerado. Mas a verdade é que o Facebook prometeu que a experiência ia ser “autêntica”.

Facebook

“Tenho um fraquinho por um amigo ou amiga, mas tenho medo de lhe dizer...”

Há uma funcionalidade no Facebook Dating chamada Secret Crush. E oferece toda uma outra lógica aos sites de encontros. Antes de explicar a função, o comunicado apresenta o motivo: “Por norma, o Facebook Dating não vai o vai juntar com um amigo seu do Facebook, mas as pessoas disseram-nos que estavam interessadas em explorar potenciais relações românticas dentro dos seus círculos, como os seus amigos no Facebook ou seguidores no Instagram”.

O Secret Crush responde a essa necessidade. O utilizador elabora uma lista de até nove pessoas dos seus amigos do Facebook e dos seus seguidores no Instagram. “Se a sua crush entrar no Facebook Dating, receberá uma notificação a dizer que alguém tem uma paixão secreta por ela. Se a sua crush também o adicionar à lista do Secret Crush, é um par!”

Por outro lado, se uma das suas nove paixões secretas nunca entrar no Facebook Dating, ou até entrar mas nunca o colocar na sua lista, o segredo ficará guardado para sempre entre si e a empresa da maior rede social do planeta.

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.