Mulher de 73 anos dá à luz gémeos e torna-se mãe pela primeira vez 

Há quem sempre tenha sonhado com a maternidade e, por uma razão ou outra, não conseguiu concretizar esse sonho. Há até lugares no mundo onde o facto de não se ter filhos por causar a rejeição da comunidade durante a vida toda. Agora, uma mulher chamada Mangayamma Yaramati acabou com esses dois problemas ao mesmo tempo. O caso não demorou a saltar para o Twitter e a tornar-se viral.

Foi na região de Andhra Pradesh, no leste da Índia, que deu à luz dois gémeos - no caso, duas meninas. Mas a sua história tornou-se viral num ápice porque a mulher já tem 73 anos – e só recentemente é que decidiu em conjunto com o marido que queria ter filhos e ia submeter-se a um tratamento de fertilização in vitro. Surpreendentemente conseguiu engravidar em apenas dois meses.

O marido de Mangayamma, Sitarama Rajarao, garantiu à BBC que estao “incrivelmente felizes" e que, apesar dos seus 82 anos, também não vê qualquer problema em ser pai numa idade tão avançada. A mulher, entretanto, acrescentou que tinham tentado muitas vezes e consultado muitos médicos até conseguirem – e que este era, claro, “o momento mais feliz das suas vidas”.

Sobretudo depois de, como a mãe recente reconheceu, se ter sentido estigmatizada pelos membros da sua comunidade e de, em muitas ocasiões, se terem referido a ela como "a mulher sem filhos".

Uma Sankar, a médica de Mangayamma, explicou ainda que os gémeos nasceram por cesariana – o que é normal em casos tão especiais como este – mas que mãe e bebés estão bem. Mas o pai não: 24 horas depois do parto, Sitarama Rajarao sofreu um ataque cardíaco no hospital e está a ser tratado.

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.