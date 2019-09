YouTube removeu mais de 17 mil canais nos últimos três meses 

Os primeiros sinais desta nova política já se fazem sentir, segundo os dados divulgados no relatório de aplicação das regras da comunidade do YouTube neste último trimestre: foram já removidos 100 mil vídeos de discurso de ódio, apagados mais de 500 milhões de comentários com conteúdo ofensivo e ainda encerrados mais de 17 mil canais, também por incitação ao ódio.

Mais de 85% dos 9 milhões de vídeos entretanto removidos foram primeiramente sinalizados pelos sistemas automatizados, passando depois pela revisão humana. “Antes de retirarmos um conteúdo que viole as nossas políticas, temos de garantir que a decisão não suscita dúvidas, com o objetivo de preservar a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, proteger e promover uma comunidade vibrante”, anunciou a plataforma, em comunicado, assegurando ainda que, para isso, conta com uma equipa dedicada à revisão constante das suas regras – para garantir que estão atuais, que a comunidade está segura e que não se sente asfixiada.

“Depois de rever uma política, descobrimos geralmente que mudanças estruturais não são necessárias, mas, mesmo assim, conseguimos identificar tópicos vagos ou confusos para a comunidade”, fizeram ainda saber os responsáveis do Youtube, a garantir ainda que, muitas das atualizações feitas são, antes de mais, esclarecimentos às diretrizes existentes.

