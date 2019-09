Há 13 distritos em alerta vermelho. Quais têm maior probabilidade de arder?

Devido às elevadas temperaturas no País, desde esta quarta-feira que Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu se encontram em alerta vermelho, o mais elevado numa escala de cinco, até ao final da semana.

Destes, e olhando para as estatísticas dos últimos cinco anos disponíveis (2013-2017), Coimbra, Viseu e Guarda são os distritos mais propícios para os incêndios, uma vez que são os que têm uma maior área ardida, enquanto Portalegre é o distrito com a menor área ardida e o menos provável a estas ocorrências.

Dos distritos em alerta vermelho, segundo os dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Coimbra foi o distrito com a área mais ardida, com uma média de 24 mil hectares. Viseu aparece no segundo lugar com pouco mais de 20 mil hectares ardidos. Já a Guarda não fica muito atrás na tabela com 19,8 mil hectares.

Relativamente ao maior número de ocorrências, no mesmo período, o distrito do Porto está no topo, com uma média de quase quatro mil. Braga, Viseu e Viana do Castelo registaram, em média, cerca de mil ocorrências.

O mês de setembro, foi em média o 3º e o 4º mês mais crítico, a nível de área ardida e número de ocorrências, respetivamente: arderam quase 46 mil hectares por ano e foram registadas cerca de duas mil ocorrências.

Área ardida, em hectares, em média, entre 2013 e 2017, por distrito:

Coimbra – 24423(411 ocorrências)

Viseu – 21383,6 (1340 ocorrências)

Guarda – 19824,2 (413 ocorrências)

Viana do Castelo – 12680,2 (1091 ocorrências)

Castelo Branco – 12291 (357 ocorrências)

Aveiro – 12247,4 (978 ocorrências)

Bragança – 11971 (509 ocorrências)

Vila Real – 11570,2 (1067 ocorrências)

Braga – 9310,2 (1557 ocorrências)

Leiria – 8687,5 (406 ocorrências)

Santarém – 8521,6 (458 ocorrências)

Porto – 7742,2 (3935 ocorrências)

Portalegre – 3077 (89 ocorrências)

