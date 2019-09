As cidades vão "mudar de sítio" - culpa das alterações climáticas

Um estudo publicado na revista científica PLOS One olha para o aquecimento de uma forma diferente: faz um paralelismo entre o clima atual e futuro de 520 cidades (incuindo quatro portuguesas). Algumas "viajam" mil quilómetros na direção do equador. Veja com que cidades se vão parecer 13 cidades, incluindo quatro portuguesas

2019 - 2050

Lisboa - Casablanca

Porto - Caracas

Londres - Barcelona

Madrid - Marraquexe

Funchal - Casablanca

Ponta Delgada - Quito

Berlim - San Marino

Helsínquia - Budapeste

Estocolmo - Budapeste

Moscovo - Sofia

Buenos Aires - Sydney

São Paulo - Miami

Seattle - São Francisco

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.