Os cérebros dos cães variam consoante a raça

Cães há muitos, já se sabe. A variedade de raças existente dá-lhes um sem-fim de configurações, desde o tamanho, densidade do pelo, dimensão da cauda, das orelhas e diferentes aptidões, como serem velozes ou bons caçadores.

Especialmente desde a era Vitoriana, no século XIX, quando começou a loucura da criação de cães pelos humanos, que esta espécie ganhou mais variações físicas do que qualquer outra do reino animal. Mas agora, os cientistas vêm dizer que não é só por fora que as coisas mudaram - o cérebro dos cães também se alterou ao longo destes dois séculos.

Esta investigação, levada a cabo por especialistas do departamento de veterinária da Universidade da Georgia, e publicada no Journal of Neuroscience, baseou-se em ressonâncias magnéticas a 62 cães de 33 raças e quis responder à dúvida: será que as diferentes raças têm também cérebros diferentes? E a resposta foi sim, por dentro eles também não são iguais.

Ao olhar para as áreas do cérebro, os cientistas criaram mapas de seis redes neurais que estão ligadas a funções como o olfato ou o movimento. A equipa de investigadores chegou à conclusão de que a forma destas redes está relacionada com os traços associados a cada raça.

“A anatomia do cérebro varia com o tipo de cão. E parece que pelo menos algumas destas variações estão relacionadas com a criação seletiva para comportamentos específicos, como a caça ou guarda”, resume Erin Hetch, o neurocientista coordenador do estudo. Isto explica porque cada raça tem o seu tipo de comportamento, como ser um bom cão de guarda, por exemplo.

Os críticos deste estudo salientam o facto de os cães analisados serem animais domésticos e por isso mesmo sem grande desenvolvimento das capacidades para as quais o seu cérebro foi desenhado. E Hetch concorda: "É possível que o cérebro de um Labrador Retriever que faça o seu trabalho - apanhar pássaros acabados de caçar - tenha uma aparência diferente daquele que só caça pipocas entre as almofadas do sofá."

Por isso, a equipa que coordena continuará a trabalhar no sentido de perceber se entre a mesma raça existem diferenças significativas, consoante o tipo de performance que o cão tem.

