O tempo passado ao telemóvel é assim tão mau para os adolescentes?

O discurso é mais ou menos conhecido: os telemóveis estão a dar cabo das gerações mais novas, provocando um aumento de depressões, ansiedade e até casos reportados de suicídio de adolescentes. No entanto, e apesar de todo o pânico generalizado, não há grandes evidências que o tempo que passam em frente aos ecrãs são de facto a origem dos problemas de saúde mental da juventude.

Agora, um estudo sugere que talvez isso não faça de todo sentido. Depois de avaliar o tempo de ecrã de um grupo de adolescentes americanos, a mais recente pesquisa sobre o assunto garante que quem passa mais tempo no telemóvel não tem, por si só, pior saúde mental.

"De facto, há casos em que isso acontece – mas sobretudo quando esse uso é passivo. Já os adolescentes que passam muito tempo a usar o digital para criar os seus próprios conteúdos podem até desfrutar de uma melhor saúde mental", sugere a coordenadora do estudo, Michaeline Jensen, professora na Universidade da Carolina do Norte em Greensboro, a propósito do trabalho publicado na Clinical Psychological Science.

O mais extraordinário, notam os autores do estudo, é que foi possível até encontrar alguns benefícios do uso dos telemóveis: por exemplo, os jovens que mais enviaram mensagens de texto registavam níveis mais baixos de depressão.

É uma descoberta que contraria a tese que tem vindo a ganhar força nos últimos anos, depois de, em 2017, a psicóloga Jean Twenge ter escrito um artigo na revista The Atlantic, adaptado de uma obra sua, em que afirmava aquela ligação perigosa sem margem para quaisquer dúvidas.

No entanto, desde então, as conclusões de Twenge têm vindo a ser recebidas com vez mais ceticismo. Por exemplo, quando uma equipa de cientistas de Oxford usou os mesmos dados, não conseguiu encontrar uma conexão tão clara. Em vez disso, descobriram, isso sim, que a necessidade de um adolescente usar óculos dizia mais dos seus problemas de saúde mental do que propriamente o tempo diário em frente aos ecrãs.

"A literatura existente destaca a importância de medir a qualidade e a quantidade dos diferentes tipos de atividades que os jovens realizam online", argumentam ainda os autores do novo estudo, "em vez de apenas contar com uma soma bruta de tempo gasto nos ecrãs, o que pode incluir interações sociais potencialmente benéficas com amigos próximos, além da visualização passiva provavelmente menos benéfica do conteúdo ".

Ou seja, para perceber melhor o papel da tecnologia na saúde mental, será preferível avaliar a forma como é usada em vez da frequência de uso, sugerem ainda. Além disso, como os mais novos estão a socializar cada vez mais online, mantê-las offline pode, no limite, isolá-las dos seus pares.

"Talvez seja o momento de os adultos pararem de discutir se os smartphones e as redes sociais são boas ou más”, indicam ainda os autores do estudo, “e começarem a procurar maneiras de os apoiar melhor nas suas vidas, seja online ou offline.”